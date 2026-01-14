Verano en modo Premier: Independiente derrotó 5-3 a Everton con un Malcorra top

Ayer por la noche, Independiente derrotó 5-3 a Everton de Viña del Mar en el Parque Viera de Montevideo, en su segunda presentación en la Serie Río de la Plata.

El Rojo cerró un día perfecto, ya que por la mañana venció a Peñarol 2-1 en el amistoso que marcó el primer gol de Ignacio Malcorra.

Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán y Luciano Cabral convirtieron para el Rojo en el choque ante Everton. La mala noticia para Gustavo Quinteros fue la tempranera salida por lesión de Santiago Montiel, que se realizará estudios en las próximas horas.

Ignacio Malcorra también sumó minutos ayer por la noche y asistió al centrodelantero de Independiente, que anotó de taco.

Julián Álfaro, Chaco Martínez -de penal- y Alan Medina anotaron para Everton, equipo que dirige el argentino Javier Torrente.

Independiente volverá a presentarse el viernes en la Serie Río de la Plata frente a Montevideo Wanders en el Parque Viera de Montevideo.