Vencimiento Crítico: A pagar US$ 850M, en caja US$ 84M

El Gobierno de Javier Milei se encuentra ante un desafío inmediato y crítico: el próximo lunes vence un pago de 850 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a intereses del endeudamiento extraordinario. Sin embargo, hasta el último informe disponible, las reservas del Tesoro solo alcanzan los 84 millones de dólares, un monto insuficiente para cubrir el vencimiento, lo que genera incertidumbre sobre las opciones para afrontar el compromiso.

Entre las alternativas que maneja el Ejecutivo, se destacan la posibilidad de recurrir a la compra directa de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir de los fondos provenientes del préstamo con el FMI, o esperar la llegada de un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 500 millones de dólares. En paralelo, también se baraja la opción de ejecutar el swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos, una medida que aún no tiene claridad operativa.

El escenario se ve agravado por la opacidad en torno a las cuentas del Tesoro y del BCRA. En los últimos meses, el Central dejó de informar con transparencia sobre sus operaciones de pases y otras medidas financieras de control de liquidez, lo que dificulta el análisis preciso de la solvencia de la entidad. La información crítica sobre el balance del BCRA, que incluye movimientos como la venta de dólares en el mercado cambiario durante la campaña electoral, se encuentra ahora englobada en un rubro ambiguo denominado «otros», lo que complica la evaluación de su capacidad para enfrentar compromisos internacionales.

El próximo mes, el Gobierno deberá afrontar pagos adicionales a organismos internacionales por aproximadamente 1.250 millones de dólares, siendo el pago al FMI el primero en el calendario. La consultora 1816, en su último informe, advierte que, para poder acceder a los mercados de deuda voluntaria y renovar los vencimientos de la deuda, el Gobierno deberá normalizar la política monetaria y acumular reservas de manera sistemática, dos requisitos esenciales que aún parecen estar fuera de alcance.

A pesar de la expectativa de una caída del tipo de cambio tras las elecciones, los mercados han reaccionado de manera sorpresiva, con una cotización del dólar que no bajó tanto como se anticipaba, lo que sigue generando incertidumbre sobre la sostenibilidad del actual esquema de bandas de flotación acordado con el FMI. Esta situación presiona sobre las reservas del BCRA y podría poner en peligro las estrategias de estabilización fiscal y económica del Gobierno.

La falta de claridad en los movimientos del mercado cambiario y la baja actividad en la plaza de divisas durante la última jornada, donde las operaciones fueron inferiores a los 200 millones de dólares, reflejan una escasa oferta de dólares en un momento crítico del año. Si el Gobierno no consigue regularizar sus cuentas y asegurar los pagos pendientes, la demanda de divisas podría dispararse, provocando un nuevo repunte del tipo de cambio.

En resumen, el Gobierno se enfrenta a un complejo rompecabezas financiero para cumplir con sus obligaciones con el FMI, con un panorama económico incierto y opciones limitadas para manejar la escasez de divisas. El éxito de las estrategias adoptadas dependerá de la capacidad para garantizar el financiamiento externo y la solvencia de las cuentas públicas en un contexto de creciente presión cambiaria.