Vacunación complicada por el agua

Nicolás Capriroli, presidente de FUNUESA, explicó en «Agro 9 Radio»(Supernova 97.9) las características especiales para la segunda campaña de vacunación antiaftosa en el Partido de 9 de Julio en el marco de las inundaciones. Plazos extendidos y cuestiones que el productor debe tener en cuenta para aplicar esta parte esencial del plan sanitario vacuno a pesar del contexto hídrico.

