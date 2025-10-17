Vacunación complicada por el agua

Nicolás Capriroli, presidente de FUNUESA, explicó en «Agro 9 Radio»(Supernova 97.9) las características especiales para la segunda campaña de vacunación antiaftosa en el Partido de 9 de Julio en el marco de las inundaciones. Plazos extendidos y cuestiones que el productor debe tener en cuenta para aplicar esta parte esencial del plan sanitario vacuno a pesar del contexto hídrico.