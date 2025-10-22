Vacunación Antiaftosa con recomendaciones especiales por las inundaciones

Frente al inicio de la 2ª Campaña de Vacunación y la difícil situación de inundación en el partido de Nueve de Julio, la Sociedad Rural de 9 de Julio comunica que es vital mantener una alta cobertura vacunal contra la fiebre aftosa para proteger nuestros rodeos.

Para eso recomienda a los productores que puedan vacunar que lo hagan lo antes posible. Esto permitirá que una gran parte del ganado esté inmunizado tempranamente y facilitará que los vacunadores se concentren después en las zonas más afectadas.

A aquellos productores con dificultades por inundación el pediod es para que se comuniquen de inmediato con las oficinas de FUNUESA o SENASA para evaluar cada caso y encontrar soluciones específicas para garantizar la inmunización del ganado.

La campaña, que finaliza el 12 de diciembre, implica vacunación obligatoria contra la Aftosa para Terneros, Terneras, Novillos, Novillitos, Toritos y Vaquillonas. Por Brucelosis, Terneras de 3 a 8 meses de vida, y por Carbunclo Bacteriano, Vacas, Toros, Toritos, Novillos, Novillitos y Vaquillonas.

Ante cualqueir duda o consulta comunicarse con SENASA (02317 42 2969) o FUNUESA(02317 43 0170)