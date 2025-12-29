Una rareza: nacieron trigemelas idénticas en Chubut

El nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital María Humphreys de Trelew se convirtió en un acontecimiento médico excepcional y en un hito para la salud pública de Chubut. Se trata de un fenómeno de extrema rareza —estimado en uno cada 100 millones de embarazos— que exige un abordaje clínico de alta complejidad y una coordinación precisa de los equipos profesionales.

El parto tuvo lugar el jueves 25 de diciembre y fue el resultado de una planificación exhaustiva que involucró a los servicios de obstetricia, neonatología y enfermería. Desde la Secretaría de Salud provincial informaron que tanto la madre como las tres recién nacidas evolucionan favorablemente y permanecen estables bajo seguimiento especializado. Al tratarse de un nacimiento pretérmino, las bebés continúan internadas en el Servicio de Neonatología, donde reciben cuidados intensivos orientados a su recuperación nutricional y a la estabilización de sus funciones vitales. El monitoreo es permanente y se ajusta a protocolos específicos para embarazos múltiples de alto riesgo.

La secuencia del parto se desarrolló en poco más de una hora. La primera de las hermanas nació a las 8:49, con un peso de 1,460 kilogramos; la segunda llegó a las 9:50 y pesó 1,760 kilos; y la tercera nació apenas dos minutos después, con 1,690 kilos. Tras el nacimiento, las tres fueron derivadas de inmediato al área de neonatología para su vigilancia continua. Desde el sistema sanitario destacaron que se trató de un caso de “alta complejidad y muy baja frecuencia”, que puso a prueba la capacidad de respuesta del hospital público. “El acontecimiento se desarrolló conforme a los protocolos previstos, garantizando la atención integral de la madre y las recién nacidas”, señalaron desde el equipo médico, subrayando el trabajo articulado de todas las áreas involucradas.

Las trigemelas corresponden a una gestación monocorial triamniótica, una condición en la que un único óvulo fecundado se divide espontáneamente en tres embriones genéticamente idénticos. Este tipo de embarazo, excepcional incluso dentro de los embarazos múltiples, incrementa los riesgos durante la gestación y requiere controles estrictos y una preparación detallada para el momento del parto. El nacimiento fue destacado también por autoridades provinciales, que remarcaron el rol de la salud pública para enfrentar situaciones de máxima exigencia. La disponibilidad de equipamiento, infraestructura y recursos humanos capacitados fue clave para el desarrollo exitoso del procedimiento.

Antecedentes en el país

Los nacimientos de trigemelas idénticas tienen escasos antecedentes en la Argentina. En 2019, en Comodoro Rivadavia, nacieron tres hermanas consideradas las primeras trigemelas idénticas registradas en el país. Un año más tarde, en 2020, y en pleno contexto de pandemia, se produjo un caso similar en la provincia de Buenos Aires. Más recientemente, en septiembre, se reportó otro nacimiento de trillizas idénticas en el norte argentino.

En todos los casos, la internación prolongada en unidades de terapia intensiva neonatal fue determinante para garantizar una evolución favorable, lo que vuelve a poner en relieve la importancia de los equipos especializados en la atención de embarazos múltiples de alto riesgo.

El nacimiento de las trigemelas en Trelew no solo representa un hecho extraordinario desde el punto de vista médico, sino también una muestra concreta de la capacidad del sistema público de salud para responder con profesionalismo, planificación y eficacia ante desafíos excepcionales.