Una geóloga nuevejuliense integra una misión científica internacional en el Atlántico Sur

La geóloga Eva Noli, oriunda de 9 de Julio, forma parte de una expedición internacional a bordo del buque RV Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute, una organización científica sin fines de lucro de Estados Unidos. La misión tiene como objetivo explorar los sistemas de cañones submarinos ubicados en la Plataforma Continental Argentina, tanto en su sector patagónico como bonaerense.

El proyecto, seleccionado entre numerosas propuestas nacionales e internacionales, fue elegido junto con otros siete trabajos de investigación tras un proceso de evaluación que comenzó a fines de 2023 y concluyó en septiembre de 2024, con la participación de jurados internacionales.

De las ocho expediciones elegidas para estudiar el océano Atlántico sudoccidental, tres son lideradas por científicos argentinos, entre ellos la propia Noli. Para concretar esta campaña, se firmó un acuerdo de cooperación entre el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) —dependiente del Ministerio de Defensa argentino— y el Schmidt Ocean Institute, marcando la segunda misión conjunta en aguas nacionales.

La primera se había difundido masivamente a través del canal de YouTube de la fundación bajo el nombre “Stream del Conicet”.

La actual investigación se centra en dos sistemas de cañones submarinos: Bahía Blanca, a 500 kilómetros de Viedma (Río Negro), y Almirante Brown, a 450 kilómetros de Rawson (Chubut).

A través del uso de tecnología oceanográfica avanzada, el equipo busca entender cómo la forma y estructura de los cañones influyen en el movimiento de las masas de agua y en las corrientes oceánicas, así como su impacto en los ecosistemas marinos.

Profundizar el conocimiento

El objetivo central es profundizar el conocimiento sobre la interacción entre la morfología submarina, la dinámica del océano y la biodiversidad en una de las zonas más productivas del Mar Argentino, conocida como el frente del talud continental.

Científica argentina

La participación de Noli en esta misión representa un nuevo hito para la ciencia argentina, que continúa destacándose por su nivel académico, su compromiso con la soberanía marítima y la protección del patrimonio oceánico nacional. (InfoGEI)Ac