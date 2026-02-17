Una fecha movida y con goles

El fútbol de 9 de Julio vivió un fin de semana de alta intensidad que culminó en un cambio estratégico en la parte superior de la clasificación. El domingo San Martín, no logró quebrar la resistencia de El Fortín y terminó sellando un empate 1 a 1 en su propio estadio. El «Santo», que comenzó ganando el encuentro, vio cómo se le escapaban dos puntos vitales. Este resultado fue aprovechado por Naón, que anoche recibió a Quiroga, le ganó 2 a 0 y es lider en solitario.

En el duelo de Atléticos, 9 de Julio dió un golpe de autoridad «millonario» ganado con contundencia por 3 a 1 sobre Patricios, una victoria que le permite escalar posiciones y consolidarse en la zona de clasificación para la siguiente fase.

Por su parte, la nota de mayor dramatismo se dio en el enfrentamiento entre La Niña y Once Tigres, que protagonizaron un vibrante empate 3 a 3. El festival de goles dejó un sabor agridulce para el conjunto visitante, que desperdició una oportunidad de oro para acercarse a los puestos de vanguardia.

La actividad de esta decimocuarta fecha había comenzado a dar señales de agitación desde el viernes, cuando French logró una victoria clave por 2 a 1 frente a San Agustín en un partido adelantado. Este triunfo posiciona al «Granate» con 20 unidades, igualando la línea de Atlético 9 de Julio y manteniendo vivas sus aspiraciones.

Partido con muchos goles fue el Libertad le ganó a Agustin Alvarez por 3 a 2. El Lagunero quedó en la tercera posición de la tabla, auqneu comparten puntaje con Once Tigres, pero tiene mejor diferencia de gol.

Con estos resultados, la Liga Nuevejuliense entra en su etapa de definiciones con una tabla sumamente comprimida, donde apenas seis puntos separan a los líderes de sus perseguidores más inmediatos.