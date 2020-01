Una familia tipo necesitó $38.960 para no ser pobre:

Una familia tipo necesitó $ 38.960,33 para no ser pobre y $ 15.584,14 para no caer en la indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo difundió esta tarde el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT), que durante 2019 sufrieron un incremento del 52,8%. De acuerdo al informe oficial, la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, registró en diciembre una suba del 3,2 %. En tanto, la CBT, que suma la indumentaria y los servicios y marca el límite de la pobreza, trepó un 3,6% en el último mes del año pasado.

De este modo, el organismo informó que para no ser pobre una familia tipo (integrada por dos padres y dos hijos) necesitó ingresos por $ 38.960 para no caer bajo la pobreza, y $ 15.584 para no ser indigente.

La medición que realiza el Indec sobre la pobreza e indigencia es una comparación de los bienes y servicios requeridos, la CBA o la CBT, contra los ingresos que perciben el sector de la población tomado como muestra.

La última medición del Indec, dada a conocer en octubre sobre datos del primer semestre del año, registró que el 35,4% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, y, dentro de ellos, el 7,7% eran indigentes. Por su parte, el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica elevó ese número por encima de los 40 puntos para todo 2019.

