Una buena: Gervasio no se va!

Patricia Gorza y Kevin Shanly, Presidenta y vicepresidente de la filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina, anticiparon en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) una buena nueva para el sector agropecuario, pero también para otros actores de la ruralidad. El equipo de Vialidad Provincial no se va.

Gorza contó que: “Esta semana, producto de las gestiones que nunca se pararon, conseguimos la prórroga que nos habían dado hasta el 15 de marzo de mantener el equipo de vialidad provincial que conduce Hugo Gervasio, que también participó y colaboró para que pudiéramos trasladar muy bien la situación a las autoridades de vialidad y esta semana nos confirmaron que el equipo se puede quedar hasta terminar todo lo que estaba proyectado, porque va por la mitad el trabajo en todo lo que es la recuperación del camino que va desde la ruta 65 a Bacacay y desde 12 de Octubre a Bacacay que involucra a más de 100 frentistas. Hay muchos productores chicos, medianos con lo cual el impacto que tiene trabajar sobre ese camino es muy grande a nivel productivo y a nivel social”.



Y agregó que “estamos contentos continuó diciendo la presidenta de la FAA- porque después de tantas pujas que se dieron durante todo el año pasado, que se empiece a entender que por más que hoy no tengamos el agua, porque se fue, salvo en lagunas, pero se fue, aunque algunos caminos aún la tienen, poder hacer que quienes toman decisiones tan lejos y en el escritorio comprendan que la emergencia sigue, es todo un logro y ese logro fue importante sobre todo por el apoyo de Gervasio no sólo con su conocimiento sino en la gestión constante porque él también golpeaba las puertas en La Plata y se sentaba con los funcionarios y en nuestro caso a través de nuestra presidenta Andrea Sarnari que siempre estuvo en comunicación con el ministro Katopodis para que este trabajo en 9 de Julio continúe”.

No obstante, Shanly agregó que aún hay mucho por hacer “por dedicarle tiempo todavía. Debo reconocer que han trabajado (el equipo de Gervasio) muy fuerte, día y noche, fines de semana e hicieron y están haciendo un muy buen trabajo; ahora hay que buscar la forma de mantenerlo”.

Consultados sobre ese mantenimiento y la intervención del municipio Shanly respondió: “Hay que volver a reunirse con la mesa de trabajo que se venía haciendo cada 15 días, poner los puntos sobre las íes y trabajar sobre las cosas principales con las herramientas que tenemos; son pocas, las motoniveladoras no alcanzan y establecer prioridades a los trabajos”.





Discusión sobre el futuro de la red vial rural y propuestas de solución

La dirigente rural aporta respecto a lo anterior que los primeros caminos que se recuperaron (Zona de Dudignac) “ya necesitan mantenimiento y no se está haciendo, pero hoy el municipio tiene sólo 2 motoniveladoras para todo el partido, cuando se calcula que un trabajo óptimo de vialidad rural requiere una motoniveladora cada 150 kilómetros para sostener la transitabilidad óptima todo el año y 9 de Julio tiene 2500 kilómetros de caminos rurales y 2 máquinas en funcionamiento. Es muy difícil pensar que con eso vamos a lograr sostener algo en lo que queda del año. También hay que empezar a mirar más allá de la emergencia, que vamos a hacer y que quiere hacer el municipio con la red vial rural. Hay una rediscusión que hay que hacer sobre la tasa, refiriéndonos al discurso de la intendenta en la apertura de sesiones, que la tasa era insuficiente, pero hay que preguntarse que se hizo todos estos años para que lleguemos a 2025 y nos pase lo que nos pasó. Creemos que la solución es un consorcio público privado. Este sistema no funciona como no funciona en otros partidos”.

Análisis de la gestión, falta de plan y necesidad de equipo técnico

La entrevista giró también sobre la necesaria capacitación del personal que maneja la maquinaria, el análisis de la gestión y la falta de un plan de trabajo porque “a un año exacto de la emergencia hídrica, no hay una propuesta clara de cómo vamos a seguir para adelante”.

Gorza fue crítica de situaciones puntuales: “muchas veces las decisiones se tomaron en función de quién grita más fuerte a la hora de reclamar ante la secretaría o, también hay que decirlo, quien pesa más económicamente en el interior del distrito; productores que han logrado que se les arreglen caminos que usan ellos solos en detrimento de que esa máquina se use en otro sector lleno de chacras que no tenían salida, eso también sucedió y eso para mí es parte de una estructura que funciona mal, pero ni siquiera creo que sea responsabilidad de Gentile o Boufflet, esto se viene manejando mal desde hace muchísimo tiempo porque no hay planta permanente técnica formada que traspase las gestiones y siga sosteniendo una línea de trabajo”.