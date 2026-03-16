‘Una batalla tras otra’ dominó la noche de los Oscar

La industria cinematográfica de Hollywood celebró este domingo su noche más importante en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una ceremonia marcada por el regreso del humor de Conan O’Brien y la consagración definitiva de Paul Thomas Anderson. La gala de los Oscar 2026 dejó atrás la polarización de años anteriores para premiar una sátira política que, según los críticos, captura el pulso de la sociedad estadounidense contemporánea.

La gran triunfadora de la velada fue Una batalla tras otra (One Battle After Another), que logró convertir seis de sus trece nominaciones en estatuillas doradas. La cinta no solo se llevó el premio a la Mejor película, sino que finalmente otorgó a Paul Thomas Anderson los galardones de Mejor director y Mejor guion adaptado, poniendo fin a décadas de espera para uno de los cineastas más respetados de su generación. En su discurso de aceptación, Anderson mantuvo su habitual perfil bajo, agradeciendo a un elenco que logró sostener el caos narrativo de su obra.

Sin embargo, la película que llegó como la gran favorita estadística no tuvo la misma suerte. Sinners (Pecadores), el thriller de terror sobrenatural de Ryan Coogler que hizo historia al recibir un récord de 16 nominaciones, tuvo que conformarse con cuatro premios. A pesar de no ganar el premio principal, la cinta aseguró momentos históricos como el de Michael B. Jordan, quien se alzó con el Oscar al Mejor actor por su interpretación dual de gemelos, y el de Autumn Durald Arkapaw, cuya victoria en Mejor fotografía resalta el impacto técnico de la obra.



En las categorías femeninas, la emoción se apoderó del escenario cuando Jessie Buckley recibió el Oscar a la Mejor actriz por su desgarrador papel en Hamnet. Buckley, considerada durante meses como la favorita de la crítica, logró imponerse a figuras de la talla de Emma Stone y Renate Reinsve en una de las competencias más reñidas de la última década. Por su parte, Amy Madigan completó las sorpresas de la noche al ganar como Mejor actriz de reparto por su participación en Weapons.

La ceremonia también será recordada por hitos técnicos y culturales. Frankenstein, la visión gótica de Guillermo del Toro, dominó las categorías de diseño, llevándose los premios a Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejor maquillaje. En el apartado musical, el fenómeno global del K-Pop llegó al podio con la victoria de la canción «Golden» de la película animada KPop Demon Hunters, reflejando la creciente apertura de la Academia hacia la cultura popular internacional.

Con una producción de casi cuatro horas y un tono que mezcló la nostalgia con la sátira, la edición 98 de los Oscar reafirmó que el cine de autor todavía puede convivir con el espectáculo de masas. Mientras las luces del Dolby Theatre se apagaban, el mensaje de la noche quedó claro: Hollywood ha decidido premiar las historias que, aunque ambientadas en el pasado o en la ficción, se atreven a mirar de frente las complejidades del presente.