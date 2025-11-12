Un viejo conocido: Julio César Arruiz será el nuevo DT de La Niña

Julio César Arruiz es el nuevo DT interino del Club Atlético La Niña y reemplazará a Agustín Tudesco. El cambio llega luego de que el Tricolor caiga 6-1 ante French en la quinta fecha de La Liga Nuevejuliense, donde sólo ganó un partido y perdió los cuatro restantes.

Este fue el comunicado oficial que sacó el club para recibir al nuevo técnico: «Julio César Arruiz es el nuevo DT interino del Club Atlético La Niña. “Julito”, como lo conocemos los niñenses, decidió hacerse cargo del tricolor en este momento difícil de forma transitoria pero con la responsabilidad histórica de saber qué significa representar a nuestro club.

De sacar las difíciles, algo sabe -y de festejos también-. Te deseamos lo mejor, todos los hinchas del tricolor en esta nuevo desafío.

Al mismo tiempo queremos agradecerle a Agustín Tudesco, motor fundamental para que el tricolor arme su plantel y encare este campeonato. Sin tute tan comprometido con el club, probablemente nos hubiera costado muchísimo armar un plantel este año.

Nobleza obliga, todos los socios del tricolor te agradecen Tute, este club también es tu casa».