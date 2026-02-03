Un puente a la gestión industrial

La Municipalidad de Nueve de Julio anunció la apertura de inscripciones para una nueva Diplomatura en Administración y Gestión Industrial. La iniciativa se integra a la oferta educativa local a través del Programa Puentes, cuenta con el respaldo académico de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

La propuesta académica está diseñada con un enfoque inclusivo, extendiendo su alcance tanto a personas con estudios secundarios completos como a profesionales en ejercicio, directivos de pequeñas y medianas empresas y emprendedores que busquen optimizar sus procesos. El programa no solo se limita a la administración tradicional, sino que pone un énfasis particular en la mejora de la eficiencia y la gestión de procesos productivos, áreas críticas para la competitividad industrial de la región bonaerense.

El plan de estudios se organiza en siete módulos fundamentales que transitan desde la organización de la producción y la gestión de la calidad hasta el análisis de costos y la evaluación de proyectos. No obstante, uno de los puntos más destacados de la cursada es la integración de tecnologías de vanguardia, incluyendo herramientas de mejora continua y el uso de inteligencia artificial aplicada directamente al entorno fabril. Este enfoque moderno busca preparar a los mandos medios y operarios para los desafíos tecnológicos de la industria contemporánea.



La formación adoptará una modalidad bimodal, alternando encuentros virtuales con instancias presenciales que tendrán lugar en el Polo Socio Productivo San Cayetano. Según el cronograma oficial, las actividades darán inicio en marzo, mientras que el periodo de preinscripción permanecerá abierto hasta el 15 de febrero. Aquellos interesados en obtener detalles administrativos pueden dirigirse a la sede de lunes a viernes en horario matutino o utilizar los canales de contacto telefónico y electrónico habilitados por la Dirección de Educación local.

Con este lanzamiento, el Programa Puentes refuerza su objetivo de descentralizar el acceso a la educación universitaria en el interior de la provincia de Buenos Aires. Al fomentar la capacitación de recursos humanos calificados dentro de la propia comunidad, las autoridades esperan fortalecer el entramado industrial de Nueve de Julio y generar nuevas oportunidades laborales que acompañen el crecimiento productivo del distrito.