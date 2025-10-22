Un fomentista de ley

En la semana de su cumpleaños, Jorge Lavazé estuvo en “Temprano para Todo” (Supernova 97.9) dialogando sobre la historia y la actualidad de la Sociedad de Fomento del Barrio Luján, la única que actualmente está con vida plena y la papeleria al día. El barrio le debe mucho a varios personajes que, como Jorge, han donado tiempo y trabajo para que los vecinos tuvieran una mejor calidad de vida. Ejemplo, el Jardin 913. Con una sede centenaria pero renovada y recientemente embellecida con un mural representattivo realizado por Silvia Galvani, la Sociedad de Fomento del Barrio Luján sigue desafiando el paso del tiempo y con sangre joven que toma la posta en la tarea de brindarse por el otro.
