Un fin de semana lleno de goles: San Martín y Libertad siguen líderes, French le convirtió 6 a La Niña y Atlético venció 3-2 a Agustín

En un domingo a puro fútbol, que tuvo tres partidos en distintos horarios para no chocar con el superclásico, se jugó la quinta fecha de la Liga Nuevejuliense. Libertad y San Martín volvieron a ganar y siguen construyendo su mote de candidatos. Atlético, en un partidazo, venció 3-2 a Agustín Álvarez, mientras que French goleó 6-1 a La Niña.

El viernes comenzó todo, donde Libertad de visitante se impuso 2-1 a Once Tigres. El Lagunero sigue firme en la punta del campeonato junto a San Martín.

El sábado hubo dos partidos, donde Naón de local superó 3-1 a San Agustín y Patricios de visitante firmó tablas con El Fortín.

El domingo, San Martín venció 3-1 a Quiroga en La Fortaleza. El Santo sigue marchando en la punta, mientras que el Violeta está último y todavía no sumó de a 3.

En la jornada nocturna hubo dos partidos, ideales para disfrutar de la noche con una gaseosa y choripán. Encima, Atlético y Agustín Álvarez brindaron un partidazo lleno de goles. Fue victoria del Millonario por 3-2, triunfo que le sirve para seguir escalando lugares y no perder pisada a los punteros.

En el cierre, fue todo Albinegro: French le hizo 6 goles a La Niña para ilusionarse con pelear el campeonato. Millonarios y Frencheros son los escoltas con 10 unidades.

La próxima fecha tendrá un encuentro que promete ser entretenido: Libertad recibirá a Atlético 9 de Julio.