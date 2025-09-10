Un éxito teatral a beneficio de la comunidad

El Grupo de Teatro de Cáritas expresa su profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible el éxito de sus 9 funciones en el Teatro Rossini. Con una asistencia que colmó las salas de risas y aplausos, el público demostró su apoyo a esta iniciativa solidaria.

El grupo agradece especialmente al elenco y equipo técnico por su profesionalismo y dedicación. A las familias por su apoyo incondicional.

A los Medios de comunicación por difundir desinteresadamente el trabajo de la compañía. A los auspiciantes y la Asociación Cultural Nuevejuliense por su apoyo constante.Y a Cáritas 9 de Julio por confiar en este proyecto cultural y solidario desde sus inicios allá por 1990.

Gracias a la generosidad de todos, se distribuyó un total de $20.301.600 entre 18 instituciones de la comunidad.

Las instituciones beneficiadas fueron:

Hogar Nazareth

Asociación Bomberos Voluntarios 9 de Julio

EET N°2

EES N°10 René Favaloro

EES N°8

Capilla Sagrada Familia

Vocal EVER

CEAT N°571

CEF 101

Jardín 919

CEPRIL

Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima

Grupo de Jóvenes JERICÓ

Asociación San José de Hogares Sustitutos

Hogar de Abuelos Santo Domingo de Guzmán

Rotary Club

Cáritas 9 de Julio

Asociación Cultural Nuevejuliense

El Grupo de Teatro de Cáritas finaliza agradeciendo a todos nuevamente y los invita a disfrutar de su próxima temporada el año que viene.