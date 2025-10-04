Un coleccionista entre alfajores y bebidas

Jorge Machado arrancó hace casi 35 años a coleccionar latas de bebidas y envoltorios de alfajores. Este tandilenses cuenta hoy con cerca de 3000 envoltorios y más diez mil latas, algunas de ellas exhibidas en su casa. Estuvo dialogando con el equipo de “Un Plan Perfecto” ( Supernova 97.9) sobre los origenes de este hobby, las curiosidades que se encontró en el camino y cómo, con el correr de los años, fue incrementando su stock de objetos coleccionables.
