Último día para DDJJ emergencia agropecuaria

La Municipalidad informa a los productores agropecuarios de Nueve de Julio, cuya explotación sea su actividad principal, que el plazo para presentar la Declaración Jurada por Emergencia y/o Desastre Agropecuario finaliza hoy martes 7 octubre.

Periodo cubierto: 1/09/2025 al 28/02/2025.

Modalidad: Exclusivamente digital a través de https://mi.mda.gba.gob.ar/login.

Atención: Quienes declaran por primera vez en MiMDA deben notificar al Municipio al correo [email protected] para validar el acceso.

Productores con Certificado previo (Marzo-Agosto 2025): Tienen disponible un acceso simplificado para solicitar la prórroga en la plataforma.

Consultas llamando a la Subsecretaría de Producción para más detalles al 02317-610000 int. 147 o escribiendo a [email protected].