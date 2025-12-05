5 Dic 2025
Última acelerada en recta para las Picadas

El Autódromo “Guillermo Yoyo Maldonado” de la ciudad de 9 de Julio se prepara para vivir este sábado una jornada imperdible: la última fecha del año de las ya tradicionales
Picadas de Autos y Motos, un evento que promete un cierre a toda velocidad para despedir la temporada 2025.
Con un cronograma intenso y la participación de todas las categorías, el público podrá disfrutar de un sábado a pleno rugir de motores, adrenalina y competencias organizadas para garantizar un espectáculo seguro y dinámico.

Apertura del Autódromo a partir de las 14:30 hs.
ENTRADA GENERAL: $10.000

