Tres hábitos para prevenir el síndrome de intestino irritable

Específicamente, los autores del estudio hallaron que no fumar, tener un alto nivel de actividad física y dormir de 7 a 9 horas por noche , podría contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar dicho trastorno intestinal.

Hábitos para prevenir el síndrome de intestino irritable

Para el trabajo científico, los investigadores analizaron datos de 64.268 personas del Biobanco del Reino Unido, con una edad promedio de 55 años. Los participantes completaron al menos dos recordatorios dietéticos de 24 horas, detalla Medical News Today (MNT).

Además, los científicos evaluaron cinco comportamientos saludables, que incluían no fumar, practicar un alto nivel de actividad vigorosa, dormir bien por la noche, llevar una dieta equilibrada y el consumo moderado de alcohol.

De acuerdo con los hallazgos del estudio, participar en uno de los cinco hábitos saludables resultó en una reducción del riesgo de SII del 21%, mientras participar en dos se asoció con un riesgo 36% menor.

Los mejores resultados fueron para quienes adoptaron de tres a cinco hábitos saludables, ya que el riesgo de padecer SII fue un 42% menor.

Asimismo, llegaron a la conclusión de los tres comportamientos saludables más importantes fueron no fumar, tener un alto nivel de actividad física y dormir bien por la noche.El Dr. James Lee, gastroenterólogo del Hospital Providence St. Joseph en California, que no participó en el estudio, dijo a MNT: «El estudio estuvo bien diseñado y el análisis estadístico fue exhaustivo. Este parece ser el primer estudio que combina los cinco factores de riesgo, como fumar, beber alcohol, calidad del sueño y ejercicio, así como una dieta adecuada, para prevenir el desarrollo de síntomas del SII”.

«De hecho, hubo evidencia convincente de que seguir hábitos óptimos entre tres y cinco de estos factores de riesgo redujo la incidencia del SII hasta en un 42 por ciento en un estudio prospectivo», añadió.

Por su parte, el Dr. Aditya Sreenivasan, gastroenterólogo del Hospital Northwell Lenox Hill en Nueva York, que tampoco participó en el estudio, comentó a MNT: «Una vez que a una persona se le diagnostica SII, lo primero que trato de abordar son los hábitos de estilo de vida que pueden estar causando o al menos exacerbando significativamente sus síntomas»

«Así que, aunque este estudio trataba sobre el desarrollo y no sobre el tratamiento del SII, creo que es razonable tomar estas conclusiones y aplicarlas al tratamiento del SII«, agregó.

¿Cómo saber si tengo el síndrome del intestino irritable?

Ahora bien, los síntomas del síndrome de intestino irritable pueden variar, pero normalmente persisten durante un tiempo prolongado. La Clínica Mayo dice que los síntomas más frecuentes de SII incluyen los siguientes:

Dolor, calambres o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal

Cambios en el aspecto de las deposiciones

Cambios en la frecuencia con la que se hacen las deposiciones

Las personas con síndrome de intestino irritable también puede provocar sensación de evacuación incompleta y el aumento de gases o mucosidad en las heces.

(Urgente 24)