Tras reunirse con Trump, Milei encabeza su segundo discurso ante la ONU

Tras reunirse con su par norteamericano, Donald Trump, el presidente Javier Milei se prepara para dar este miércoles su segundo discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una presentación que abordará la defensa del modelo de libertad económica para fomentar el desarrollo y los cuestionamientos a la “agenda woke” 2030.

En el discurso de mandatarios para exponer su visión sobre los desafíos globales en la actualidad, que abrió el martes con las palabras de Lula Da Silva (Brasil) y Donald Trump (EE.UU.), se espera que Milei defienda el modelo de liberalismo, se pronuncie sobre el conflicto Isreal-Palestina, aborde la cuestión de las Islas Malvinas y precise su plan económico tras casi dos años de gestión.

En efecto, Milei disertará este miércoles a las 12:45 horas y lo acompañarán en el recinto su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el Canciller Gerardo Werthein.

Además de su participación en la ONU, Milei recibirá el Global Citizen Award en la ciudad de Nueva York, por parte del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. por “las reformas económicas que esta impulsando en Argentina, vistas como un cambio grande en política macroeconómica”. En la misma ceremonia, también serán premiados el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En ese sentido, está previsto que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participe en la ceremonia de entrega de los reconocimientos, quien ya mantuvo un contacto telefónico con Luis Caputo para ratificar el respaldo del organismo a Argentina, tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el jueves 25 de septiembre a las 16:45 horas, Milei continuará su agenda con un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para declarar su respaldo en medio del conflicto bélico con Palesta.

Posteriormente, el presidente junto a su comitiva asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith y mantendrá otro encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder.

Vale recordar que, este viaje se produce después de la gira de Javier Milei en junio, que incluyó visitas a Israel, Italia, España y Francia, donde se reunió con líderes como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés Macron.

Milei recibió el respaldo de Trump y es inminente el anuncio de un auxilio económico

En el marco de la 80° asamblea anual de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Milei se reunió con su par estadounidense, Donald Trump, para avanzar en un nuevo aporte económico de la Secretaría del Tesoro estadounidense para reforzar las reservas del Banco Central.

En ese sentido, Donald Trump le dio una fuerte señal de respaldo a Javier Milei, al afirmar que su gestión “ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, al precisar que heredó un “desorden total con una inflación horrible causada por el anterior Presidente”-

En los casi 20 minutos que duró la reunión en Nueva York, Milei recibió por parte del presidente de los Estados Unidos, la publicación impresa en la red social Truth donde expresa su apoyo al Gobierno Nacional. “Ha devuelto la estabilidad a la económica. Es un muy buen amigo y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente”, establece el documento.

Asimismo, en el encuentro se abordó el inminente anuncio de los detalles de la ayuda financiera que el gobierno norteamericano desplegara a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Según fuentes de Casa Rosada, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent,realizará en las próximas horas el anuncio.

Según detalló Bessent a la prensa norteamericana, el abanico de ayuda económica podría incluir líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. “Estados Unidos no impondrá ninguna nueva condición o exigencia”, indicó el funcionario.

“Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente. Argentina será próspera. Gracias presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Gracias Secretario del Tesoro, Scott Bessent, Gracias Secretario de Estado, Marco Rubio”, afirmó el ministro de Economía nacional, Luis Caputo. (Diputados Bonaerenses)