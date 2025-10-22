Tras las intensas lluvias, el Challenger de Costa do Sauípe vuelve a las acción con Navone en cancha

Juego, set y partido: lluvia. El único que impuso condiciones en la tercera jornada del Challenger 125 de Costa do Sauípe fue el clima. Debido a las intensas precipitaciones que azotaron a la ciudad que se ubica al norte de Brasil, la organización del certamen canceló la actividad correspondiente al día martes. Este miércoles, a partir de las 13:00, se disputarán doce encuentros de singles, entre los que se destacan la participación de los albicelestes Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Román Burruchaga, el chileno Cristian Garín y el estadounidense Emilio Nava. La actividad se podrá seguir en vivo en Challenger TV, la plataforma de streaming gratuita del circuito. La vigente semana no es una más para los fanáticos del deporte blanco en Sudamérica. En motivo de la seguidilla de torneos ATP Challenger que recorren la región, el Costa do Sauípe Open regresó al circuito. El pintoresco evento, que se desarrolla en un complejo turístico con cinco hoteles de alta gama y se encuentra en un área protegida, debutó en septiembre de 2001, tras el US Open, en condición de ATP 250. Guillermo Cañas se consagró en 2007 y, hasta el momento, es el único campeón argentino en suelo bahiano. Finalmente, en 2004, tras reubicar su fecha en el calendario a febrero, el certamen se mudó a San Pablo en 2012. Allí alzaron el título Federico Delbonis, en 2014, y Guido Pella, en 2019. Luego de que Thiago Tirante, Facundo Díaz Acosta y Santiago Rodríguez Taverna se hayan estrenado con éxito el lunes, otros seis tenistas nacionales buscarán un lugar en la segunda ronda. Según informó el equipo de comunicación, la actividad del miércoles comenzará sobre el mediodía. En el primer turno del Court Central, a las 13:00, Juan Manuel Cerúndolo hará su debut. El porteño de 23 años, quien parte en condición de segundo sembrado, producto de su ocupación en el escalón número 86 del ranking, enfrentará a Sebastian Gima. El rumano, actual 569, viene de sorprender al peruano Juan Pablo Varillas y al mexicano Alex Hernández en la clasificación. A continuación, en dicho escenario, saltará a la pista la máxima atracción de la competición: Mariano Navone. El oriundo de 9 de Julio optó por relegar su participación en los certámenes europeos, de mayor caudal de puntos, y regresar al continente sudamericano. En su vuelta tras el ATP 250 de Santiago, el 85 del mundo afrontará un complejo desafío ante el potente estilo del libanés Hady Habib (170). En tanto, en el Court 1, Román Burruchaga se encargará de abrir la jornada. El reciente ganador del Challenger 75 de Buenos Aires, que alcanzó las semifinales en Curitiba la pasada semana, debía medirse a Zdenek Kolar. Sin embargo, el checo abandonó el cuadro por cuestiones físicas y en su lugar estará Joao Eduardo Schiessl. El brasileño de 21 años, quien disputó la misma instancia que Burru en el Graciosa Country Club, ocupa el puesto 502 y participará mediante una invitación del certamen. Luego, habrá otros dos encuentros con tinte albiceleste. No antes de las 14:30, Andrea Collarini chocará con otro local: Luis Guto Miguel. El nacido en Nueva York, que a los tres años se instaló en la Argentina, viene de atravesar la clasificación y tendrá una prueba de alto riesgo. Su rival será quien es considerado el proyecto más ambicioso de un tenis brasileño en alza: con solo 16 años, es decir dos menos que sus colegas, es el número trece del ranking mundial juvenil y semanas atrás alcanzó las semifinales del US Open Junior. Gonzalo Villanueva, por su parte, también ganó dos partidos e ingresó al main draw mediante la qualy. En su estreno, enfrentará al español Carlos Taberner, actual 102 del escalafón y quinto preclasificado. Finalmente, en el segundo turno del Court 3, Juan Pablo Ficovich se medirá con Pedro Boscardín Días. El brasileño, actual 296, alcanzó el pasado domingo la definición del Challenger 75 de Curitiba. ¿Y por qué disputará el cuadro principal? Lo hará a través de un Special Exempt (SE), una excepción especial en español. Esta regla permite a un jugador ingresar directamente a dicha instancia de otro torneo sin tener que disputar la clasificación, aunque no tenga ranking suficiente para hacerlo, y se otorga cuando un jugador no puede participar en la qualy debido a que sigue compitiendo en la semana anterior en otro evento del circuito. En resumen, su buen rendimiento le impidió jugar la clasificación del siguiente certamen y obtuvo su boleto.