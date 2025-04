Tras la suspensión de las PASO, Diputados abre el debate de los plazos electorales

Luego de la sanción al proyecto enviado por Axel Kicillof para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Cámara de Diputados bonaerense este martes abrirá el debate de los plazos electorales con una reunión de la comisión de Reforma Política y del Estado, que inaugurará un nuevo frente de batalla en la discusión sobre cómo serán las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Este martes a partir de las 11, la comisión que lidera el radical Emiliano Balbín tendrá un encuentro del que formarán parte diputados; la titular del Senado, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan y miembros del Juzgado, con el objeto de empezar las discusiones sobre los plazos para presentar listas y boletas, un punto que se encuentra en pugna entre varios sectores del arco político provincial.

“Los legisladores quieren entender hoy porque con toda la tecnología que hay no se puede hacer en 30 días. Antes las candidaturas se corroboraban con las fichas, ahora se hace con un programa. La oposición que necesitan que le expliquen porque cambiar las fechas. No me parece mal lo que se plantea”, explicó en diálogo con este medio un diputado del oficialismo.

Hace dos semanas, en la sesión en la que el Senado bonaerense le dio media sanción al proyecto de Kicillof para suspender las PASO, La Cámpora y el massismo, dos sectores reticentes con el Gobernador, lograron retirar del proyecto de ley los dos artículos redactados en calle 6 para ampliar los plazos electorales. En la audiencia de este lunes, Diputados sancionó la normativa sin esos dos articulados, por lo que la discusión se trasladará a las comisiones de la Cámara baja.

En rigor, Kicillof pretendía ampliar los plazos electorales para que la convocatoria a elecciones se realice con no menos de 100 días de anticipación a la fecha elegida para votar, para que las solicitudes de reconocimiento de alianzas ocurran 80 días antes de los comicios, y que la presentación de listas y de boletas serían hasta 80 y 50 días antes, respectivamente. Sin embargo, en otro capítulo de la interna peronista, Sergio Massa y Cristina Kirchner tumbaron esa posibilidad.

Días atrás, la Junta Electoral se expresó públicamente para advertirle a la Legislatura bonaerense que los plazos actuales son “materialmente imposibles de cumplir”. La ley vigente, establece que las listas de candidatos deberán presentarse 30 días antes de las elecciones y las boletas partidarias con 20 días, es decir que “en la práctica significa que solo hay diez días corridos para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados y la consiguiente oficialización, que podría tratarse de un volumen de más de 10.000 candidatos”.

En esta línea, la Junta pidió la actualización de plazos electorales: que la presentación de candidatos sea con una anticipación de 50 días antes de la elección y que el envío de boletas partidarias con los candidatos oficializados ocurra 30 días antes. Esos mismos tiempos, eran los que determinaba el Colegio Electoral nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.781, sancionada por el Congreso en octubre del 2024, que implementa la Boleta Única de Papel como manera de votar.

En otras palabras, la Junta Electoral pidió por unos plazos menores a los exigidos por Kicillof, pero superiores a los que postula la normativa actual. De esta manera, el Gobernador sumó un nuevo apoyo en la lucha por la organización de los comicios, dado que semanas atrás recibió el respaldo Kogan, que también es la jueza de la Suprema Corte provincial, y del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, que adelantó que habrá complicaciones logísticas si no se modifican los tiempos.

Con la deuda de la suspensión de las PASO ya saldada, desde Gobernación analizan enviar un nuevo proyecto con los plazos electorales exigidos por la Junta. Para sancionarlo, Kicillof tendrá que nuevamente trazar puentes con La Cámpora y el massismo, que parecieran estar más dispuestos a cortarlo para dejar caer al Gobernador, que a cruzarlos.

“El Gobernador hubiese preferido modificar el proyecto de las PASO en Diputados y agregarle lo de los plazos. Si acá se empantanara lo de los plazos, Kicillof estira la fecha 20 días vía decreto“, anticipó una alta fuente de la Legislatura.

Previa a la sesión por las PASO, Kogan convocó a los presidentes de bloques de la Legislatura bonaerense a una reunión “urgente” para tratar este tema, pero los dos representantes del oficialismo, el diputado Facundo Tignanelli y la senadora Teresa García, decidieron pegar el faltazo. Tampoco fueron los líderes de bancadas Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal), Agustín Romo (LLA), Matías Ranzini (PRO) y Claudio Frangul (Acuerdo Cívico), en parte por la audiencia que encaró Diputados a partir de las 14 horas. La historia seguirá este martes en la reunión de la comisión de Reforma Política y del Estado.

La Legislatura suspendió las PASO y anticipó la candente pelea por los plazos electorales

Tras semanas y semanas de novelas políticas, la Cámara de Diputados bonaerense este lunes le dio sanción definitiva al proyecto enviado por Kicillof para suspender por este año las PASO, por lo que la provincia de Buenos Aires tendrá un comicio único el día 7 de septiembre, tal como deseaba el Gobernador.

La votación de Diputados se dio al igual que en el Senado: todas las facciones del peronismo, las dos aspas del radicalismo, el PRO, La Libertad Avanza y los libertarios dialoguistas apoyaron la suspensión de las PASO. En tanto, la Izquierda votó en contra, el massista Ricardo Lissalde se expresó en rechazo alegando “atropellos inconstitucionales“, y la legisladora de Patria Grande, Lucía Klug, se abstuvo, tal como lo hizo su par Federico Fagioli en la Cámara alta.

De esta forma, el debate electoral que había sido el principal tema en pugna en la interna peronista entre Kicillof y Cristina Kirchner llegó a su final, o por lo menos a un punto aparte, y las elecciones quedaron oficialmente fijadas para el 7 de septiembre. El consenso dentro del oficialismo, cuya pelea partidaria llevó a hacer caer tres sesiones de Diputados, se logró una vez que la exPresidenta de la Nación ordenase a sus legisladores acompañar el proyecto del Gobernador, y aceptara, con críticas, el desdoblamiento. ¿La moneda que pidió la líder camporista para otorgar sus votos? La ley de las re-re.

Pese al consenso del peronismo a la hora de votar (a excepción del caso de Lissalde), la jornada distó de ser tranquila. Durante sus alocuciones, los diputados kicillofistas, Susana González y Gustavo Pulti, cargaron contra La Cámpora al señalar que el sector de Cristina Kirchner quiere entorpecer la gestión del Gobernador para que “Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional”. Lejos de quedarse callado, el diputado kirchnerista Tignanelli salió a contestarles en medio de la sesión: “Critican y no se les conoce una interna ganada”.

A pesar del contexto, Kicillof metió puñito, ya que se por fin se pudo sacar la piedra en el zapato que Massa y Cristina Kirchner le habían metido aquella fatídica sesión de principios de marzo, que dejó en boca de todos lo que ya era un secreto a voces: la fragmentación del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no hay tanto tiempo para festejar, ya que el sector mayoritario del oficialismo promete dar batalla por los plazos electorales. (Diputados Bonaerenses)