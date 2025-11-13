Trabajos en caminos rurales

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que mantiene la reconstrucción de caminos y la limpieza de canales en el distrito. Recientemente se intervino en la vía Morea – Dudignac (P-8), caminos El Sauce (S-19), S-6 y La Taba, Ruta Provincial 61, el canal El Cardizal (Morea), el canal lateral de Ruta Provincial 40, y el camino El Mirador. Adicionalmente, Vialidad Nacional reconstruye el acceso a La Niña (P-3).