Trabajos de mejorado en la calle Juan B. Justo

La Municipalidad de Nueve de Julio, informa que se están realizando tareas de colocación de piedra y RAP sobre la calle Juan B. Justo, entre Mitre y Cavallari.

Estas acciones se enmarcan en el plan de mejoramiento y recuperación de las calles que lleva adelante el municipio.

La Dirección de Vialidad Urbana continuará con estas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad, brindar mayor seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

