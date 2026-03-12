Trabajos de mantenimiento y reparado de calles

Continuan los trabajos de arreglos de pavimento en la calle Robbio y la Avenida Mitre, donde las cuadrillas municipales completaron el volcado de hormigón en los últimos sectores pendientes de la bocacalle. Esta intervención específica responde a un marcado deterioro del pavimento que, debido a elevaciones y grietas, dificultaba la circulación segura de vehículos en las últimas semanas. Mientras el material fragua, las autoridades locales han solicitado a los vecinos extremar las precauciones al circular por la zona, ya que el tránsito permanecerá restringido hasta que el nuevo firme esté en condiciones de ser habilitado.

Más allá del casco céntrico, el despliegue técnico se extendió a otros puntos de la ciudad. Hubo tareas de acondicionamiento en las calles Avellaneda, Alberdi, Sarmiento, O’Higgins, Alberti y Cardenal Pironio. Estas labores de perfilado y mejora de la transitabilidad forman parte de un cronograma rotativo que, según confirmaron fuentes oficiales, continuará desarrollándose en diversos barrios durante los próximos días para garantizar una movilidad fluida en todo el distrito.