Trabajar para cuando baje el agua

Con su reelección confirmada para continuar presidiendo la CD de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez estuvo en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) hablando, principalmente, sobre la crisis de la inundaciones en el Partido y la zona. Lo que se hizo, lo que no, en estos casi 10 meses. Expresó sus sensaciones sobre la promocionada venida de la ministra Bullrich y las expectativas generadas por sus anuncios, el contraste de la “letra chica” de los mismo. “El tiempo dirá si la ayuda llega o no, si es mucha o poco”, dijo al respecto en esta entrevista. Además, dejó en claro que, más allá de las críticas recibidas, resalta el espíritu de diálogo con el cual la entidad viene encarando las mesas de trabajo para enfrentar esta situación. Además, resalta que “hay que pensar en cuando baje el agua, los cambios que hay que hacer en caminos y canales para que otra situación como esta nos impacte menos”.