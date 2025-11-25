Torneo Clausura 2025 de Golf en el Club Atlético 9 de Julio

Con la disputa del Torneo Clausura de Golf, desarrollado el sábado pasado en cancha del Club Atlético cerró un año pleno de deporte, compañerismo y mucha pasión por el golf: resultó una fiesta con casi un centenar de participantes y con un acto final de entrega de premios.

Resultaron campeones en Caballeros de 5ta Categoría: Daniel López y sub campeón Andrés Álvarez; de 4ta Categoría: Sergio Gutiérrez e Iván Castagnino; de 3ra Categoría: Roberto Solís y Juan José Belloni; de 2da Categoría: Eduardo Sopranzetti y Rolando Pardavila.

Damas Gross, Campeona: Nancy Amado y Subcampeona: Claudia Torrelles. Y Caballeros 1ra Categoría y Campeón del Club temporada 2025, Félix Gougy y Subcampeón: Alejandro Delfino.

En cuanto al Campeonato del Club, neto, modalidad que se juega con hándicap, en damas fue Campeona: Susana Torres y Subcampeona: Silvina Medica y en caballeros fue Alejandro Delfino y Subcampeón Diego Delfino.

Hicieron la entrega de premios el presidente de la sub comisión de golf del Club, Javier Taranto y el secretario, Sergio Gutiérrez, quienes felicitaron a los campeones y sub campeones de este año y demás participantes, mencionando que representan constancia, disciplina y amor por este deporte y por un Club, que sigue creciendo gracias a todos, agradeciéndoles por seguir escribiendo la historia del Golf del Club Atlético 9 de Julio con tanta pasión, augurando un 2026 lleno de nuevos desafíos, encuentros y muy buen golf.