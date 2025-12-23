Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025

LOS PREMIOS OLIMPIA 2025 tuvieron su noche de gala este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron las máximas figuras del deporte argentino en la 72ª edición de los históricos galardones, otorga el Círculo de Periodistas Deportivos a las mejores actuaciones del año en 44 disciplinas.

Organizados desde 1954, los Premios se consolidaron como una tradición para destacar a los deportistas que dejaron huella en sus especialidades. La expectativa estuvo centrada en conocer primero a los ganadores de la estatuilla de Plata en cada disciplina y, sobre todo, al gran ganador del Olimpia de Oro, la máxima distinción anual.

Ganadores del Olimpia de Plata por disciplina

En una noche cargada de emoción y reconocimiento, los premiados en cada categoría recibieron sus estatuillas tras destacarse a lo largo del año. A continuación, los principales ganadores del Olimpia de Plata:

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Basquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelyn Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

E-Sports: (se define con la votación de la gente)

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (N)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espínola Serial

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Voleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo

OLIMPIA DE ORO: Agustín Canapino