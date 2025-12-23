Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025

LOS PREMIOS OLIMPIA 2025 tuvieron su noche de gala este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron las máximas figuras del deporte argentino en la 72ª edición de los históricos galardones, otorga el Círculo de Periodistas Deportivos a las mejores actuaciones del año en 44 disciplinas.
Organizados desde 1954, los Premios se consolidaron como una tradición para destacar a los deportistas que dejaron huella en sus especialidades. La expectativa estuvo centrada en conocer primero a los ganadores de la estatuilla de Plata en cada disciplina y, sobre todo, al gran ganador del Olimpia de Oro, la máxima distinción anual.
Ganadores del Olimpia de Plata por disciplina
En una noche cargada de emoción y reconocimiento, los premiados en cada categoría recibieron sus estatuillas tras destacarse a lo largo del año. A continuación, los principales ganadores del Olimpia de Plata:
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Basquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelyn Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
E-Sports: (se define con la votación de la gente)
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (N)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espínola Serial
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Voleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo
OLIMPIA DE ORO: Agustín Canapino