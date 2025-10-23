Todo por la luz

Desde el piso se seco de la ciudad a veces no se llega a dimensionar la real magnitud de lo que implica una inundación para quienes viven con el agua a metros o adentro de sus casas en el día a día. Y los problemas que ello trae. Las últimas tormentas no solo han agregado más agua sino que han traido corte de suministro eléctrico a una amplia zona de Bacacay, El Chaja y 12 de Octubre, campos que hoy muchos han quedados aislados y llegar a ellos se a convertido en una travesia que combina vehiculos, caballo y lancha o bote. Muchos de esos campos han quedado a oscuras.

La foto ilustra parte del trabajo diario que, en este caso, tienen que realizar a diario las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica de French, en la que es su zona de acción. Postes que son alcanzados por rayos o que se debilitan por el agua que va socavando la firmeza del piso implica para los operarios hacer su tarea hoy muchas veces dentro del agua. La imagen es del dia de ayer, en la zona de 12 de Octubre, donde una cuadrilla de la Cooperativa, con Fabricio Bonello a la cabeza, muestra a los técnicos tratando de reafirmar un poste, auxiliados por un vecino con su tractor pala.

Imágenes que, según relata Bonello, hoy son usuales ya que varios puntos han quedados aislados y son los mismos vecinos que, a caballo recorren y avisan donde hay un trabajo eléctrico por realizar. Despúes, llegan ellos a quienes hoy es comun verlos circular en lancha. El recorrer se hace lento y los trabajos implican un riesgo enorme para quienes, por más que lo hacen con todas las medidas de seguridad disponibles y el mayor cuidado, lo tiene que hacer en el agua. Pero Bonello lo dejó bien claro en declaraciones a “Agro 9 Radio”, sabiendo lo que implica para quienes aun está en esos lugares aislados: “Queremos darle luz a esa gente”. Y a eso salen a diario, el ejemplo de hoy tieen a los de French como protagonsitas pero trabajo relaizar realizan las otras Cooperativas Eléctricas del Partido, en camioneta hasta donde se pueda, y a caballo o en lancha si es necesario para llegar a cumplir con la labor.

Una luz de esperanza en una situación dramática que, a nueve meses de haber comenzado y avanzado, aun hoy no todos los actores involucrados han actuado o actuan con la prontitud y la real dimensión de lo que es una emegencia hídrica, de lo que miles de nuevejulienese están padeciendo.