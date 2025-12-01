TN: ¡Bautista Damiani se quedó con el título de la Clase 2!

Bautista Damiani (Toyota Yaris) se adjudicó el campeonato 2025 del TN Clase 2 luego de lograr la victoria en la Final correspondiente a la 12ª y última fecha del campeonato 2025, que se llevó a cabo en el autódromo de San Martín de la provincia de Mendoza. El piloto del Alquat Motorsport, quien logró su 2º triunfo de la temporada, le dio el primer título al Toyota Yaris en la categoría.

El porteño de 20 años radicado en Pilar, con padres nuevejulienses, largó desde la 3ª posición y empezó a vislumbrar la posibilidad cierta del campeonato cuando Gonzalo Antolín vio frustradas sus ambiciones de coronarse campeón ante su gente en la 7ª vuelta, ya que el mendocino lideraba la carrera y sufrió la rotura del motor de su Peugeot 208. “Se rompió, no avisó nada, fue de golpe…”, se lamentó Antolín en AM590 Continental y Campeones Radio.

La deserción del representante de San Rafael y el 4º puesto transitorio de Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) dejaba como líder del campeonato a Damiani, quien mientras Antolín detenía su auto en la banquina aprovechó un exceso de Coltrinari en la siguiente curva para saltar a la punta. De todos modos, una eventual victoria del salteño y un 2º puesto de Damiani, coronaban al piloto del Yaris Nº 99. que tiene asistencia técnica de Adrián Quattrocchi y Claudio Bonadeo y motores de Rubén y Ariel Guerini.

“Fue un año sufrido pero increíble. Pasamos por muchas cosas pero lo sacamos adelante. Todavía no caigo. Este título significa un montón, un sueño desde que era chico. Fue una carrera sufrida, porque venía con bastante falta de tracción. Pero la esperé. Cuando vi que Antolín rompió el motor, me tiré con todo en la horquilla y pude pasar a Coltrinari. Después fue cuestión de aguantar”, indicó Damiani en AM590 Continental y Campeones Radio.

En una temporada que tuvo 7 pilotos diferentes en la cima del campeonato a lo largo de las 12 fechas (13 carreras), Damiani encabezó el torneo en dos oportunidades: después de Concordia (3ª fecha) y de San Martín (Premio Coronación). Finalmente, la diferencia con Coltrinari, el subcampeón, fue de 15,5 puntos. El piloto del Saturni Racing terminó 2º y cosechó su 3º podio de 2025, mientras que Renzo Blotta (Toyota Etios) avanzó del 9º al 3º puesto para lograr su cuarto “top 3” del año.

La apertura del campeonato 2026 del TN Clase 2 se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero, en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos.