Tiziano Perrotta y su noche soñada

El estadio Florencio Sola fue testigo de una noche de sábado de esas que que suelen marcar un antes y un después en la trayectoria de un juvenil. Tiziano Perrotta, el delantero nuevejuliense de 19 años, fue el gran protagonista en la victoria por 3-0 de Banfield ante Newell’s Old Boys, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Su actuación le valió el reconocimiento de la hinchada local.

El primer golpe lo dió a los siete minutos de segundo tiempo con una definición precisa que descolocó al portero Gabriel Arias. Y a los 27 minutos, Perrotta pegó nuevamente con un potente cabezazo. Entre ambos tantos, Mauro Méndez había anotado el segundo gol de la tarde, consolidando un dominio absoluto del equipo dirigido por Pedro Troglio.





Para Perrotta, la tarde representó su «bautismo de gol» en la máxima categoría del fútbol argentino, un hito que llega tras un crecimiento meteórico desde las divisiones inferiores del club. El delantero, que hace apenas un año alternaba entre la quinta división y la reserva, demostró una madurez física y técnica que fue clave para desgastar a la defensa rosarina. Su capacidad para encontrar espacios y su efectividad aérea lo posicionaron como la figura indiscutida del encuentro antes de ser reemplazado por Federico Anselmo a los 34 minutos del complemento, retirándose bajo una ovación masiva.

El impacto de su actuación trascendió lo meramente estadístico. La derrota selló el bilete de salida para la dupla técnica de Newell’s, Favio Orsi y Sergio Gómez, y sirvió para que el «Taladro» sueñe, por ahora, con los playoffs. La emoción del zurdo nuevejuliense se trasladó a su familia, siempre cerca suyo. Incluso hay quienes cuentan que hasta se le escapó una lagrima de emoción al “duro” de su abuelo Raúl.

