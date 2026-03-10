Tiani: «No concibo la gestión sin ser parte»

La Inspectora Jefa Distrital de Educación del partido de 9 de Julio, Gabriela Tiani, detalló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las actividades sobre la gestión educativa 2026, comenzando por el inicio del ciclo que se dio en estos días en distintos niveles. Habló de prioridades, infraestructura y desafíos en la educación distrital. También se refirió a la deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario: “En muchos casos no hay familia detrás; igualmente los pibes vuelven a la escuela a contar que les pasa, a contar como están. Es la situación económica la que los obliga a salir a trabajar el motivo de esa deserción”.

Los cambios en la matrícula, en muchos casos a la baja, fue también tema de la entrevista. Puso como ejemplo el Jardín de Infantes 907 de Patricios, donde se incorporó la sala de 1 año con la de 2 a raíz de la baja matrícula y porque reunía las condiciones.

Interrogada sobre la nueva iniciativa de la prohibición de celulares en las escuelas, situación que busca mejorar la atención de los estudiantes, reconoció que genera un debate sobre su efectividad y necesidad: “En el nivel primario contamos con las aulas digitales móviles, con computadoras, que hacen que no sea necesario el uso de celulares para el trabajo pedagógico. Se complejiza más en el nivel secundario. No quiero decir que no haya escuelas que han logrado restringir el uso, pero como acuerdo que puedan establecer con los estudiantes, porque los hay que no acuerdan entregar el celular antes de entrar a clase. ¿Cómo se resuelve? Tiene que surgir del acuerdo entre el docente, el equipo de conducción y los estudiantes, claramente. Pero siempre hay una situación que dispara a ese ‘no uso’ del celular. Un conflicto generalmente. Hay instituciones, por ejemplo, la escuela secundaria de Quiroga (El ‘Mariano Moreno’ n °11) que lo tiene instalado, resuelto hace años y no es un tema en cuestión. En otros establecimientos, genera un debate sobre su efectividad y necesidad”.

La inspectora Jefa Distrital de educación también se refirió a las principales prioridades de la gestión distrital este año, los desafíos que enfrenta actualmente el distrito en materia de calidad educativa y evalúa positivamente el desempeño de las escuelas y docentes y personal no docente en la jurisdicción. No dejo de aclarar sobre la repitencia, esa situación compleja contando el funcionamiento del sistema, causas y consecuencias y brindando respuestas y soluciones que la audiencia y los lectores deben conocer.

Finalmente Gabriela Tiani contó lo significativo que representan para distintas comunidades educativas la celebración de diversos aniversarios: los 50 años del Jardín de Infantes n ° 909 ‘Lola Labbé’ frente a la Escuela de Educación Técnica; los 150 años de la Escuela n ° 2 Hipólito Yrigoyen y los 25 años de la Escuela de Educación Artística. Y hubo un recreo, breve, para hablar de política.