Tensión en el acuerdo del PRO con los libertarios: los intendentes macristas no descartan sumarse al armado radical

Ante las dificultades que enfrenta Cristian Ritondo para concretar el acuerdo con los libertarios en la provincia, los intendentes del PRO decidieron enviar una señal contundente a la Casa Rosada: el partido aprobó en su reunión de este viernes armar un frente contra Axel Kicillof, opción abierta a un acuerdo con los radicales, como anticipó LPO.

La filial bonaerense del partido amarillo se reunió este viernes en San Telmo para analizar el estado de las negociaciones de Ritondo con los libertarios Lule Menem y Sebastián Pareja. El informe del diputado fue decepcionante. No hubo respuesta a los pedidos de los intendentes del PRO que incluyen determinados lugares en las listas de legisladores provinciales y sobre todo, la lapicera para armar la lista de concejales en sus distritos.

Los libertarios quieren el 75% de las listas, el nombre de La Libertad Avanza y el color violeta. Eso es inaceptable para algunos intendentes del PRO.

«La idea no es sólo ganar las próximas elecciones, como quieren los libertarios, sino que también hay que pensar en la gobernabilidad, qué pasa en los concejos deliberantes, si conviene hacer un acuerdo y que después haya tensiones y, si no, que cada uno vaya con su lista y listo. Veremos cuantos mete La Libertad Avanza», afirmó a LPO uno de los intedentes presentes en el encuentro en San Telmo.

Por eso, el comunicado que sacó el PRO bonaerense es filoso. Anuncia su vocación de armar un frente opositor en la provincia, pero sin la confirmación de una alianza con La Libertad Avanza.

El problema es que pese a las constantes conversaciones con Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, los libertarios no ceden en dos puntos principales: que los intendentes del PRO tengan la lapicera en las listas de concejales y en dejarles espacios dignos en las listas seccionales para la Legislatura. Cerca de Ritondo dijeron a LPO que el acuerdo ya está cerrado y que «hay solo dos intendentes que están dando vueltas» por impulso de Jorge Macri.

Por eso, en el macrismo no descartan que los 13 intendentes que tienen en la provincia terminen cerrando otro tipo de acuerdos en sus distritos -sobre todo en el interior-, como el que adelantó a LPO que incluye a ex aliados de Juntos e incluso ex libertarios como Carlos Kikuchi.

De hecho, un intendente del PRO confirmó a LPO que la simultaneidad del armado radical con Monzó, que viene de reunirse con Macri, no sería exactamente una casualidad. «Se abrió esa puerta por si lo de los libertarios no camina», afirmó.

Macri viene escuchando con alguna atención las ideas de Monzó, quien le dice que apoye un acuerdo de centro, porque si el gobierno de Milei termina mal, sería bueno que haya una fuerza en el centro como alternativa.

Obviamente esto inquieta a los libertarios, que tras el comunicado ambiguo del PRO bonaerense, salieron a tratar de instalar una lectura forzada, asegurando que se cerró el acuerdo.

(LaPoliticaOnline)