Tasas Municipales: nuevo sistema online

La Municipalidad de 9 de Julio informa que se encuentra habilitado un nuevo sistema online para el pago de tasas municipales. En convenio con la Empresa “NetPagos” y a través del sitio oficial 9dejulio.gov.ar, los contribuyentes podrán abonar sus tasas en pocos pasos, de una manera más ágil y segura. Es un sistema que permite realizar el pago desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo se realiza?

  • Ingresá a 9dejulio.gov.ar
  • Hacé clic en la opción “Pagar tus tasas municipales”.
  • Seleccioná la tasa que quieras abonar e ingresá tu número de contribuyente.
  • Elegí la forma de pago y completá tus datos.
  • Con esta iniciativa, el municipio busca simplificar los trámites cotidianos, promoviendo herramientas digitales que faciliten la gestión y mejoren la experiencia de los usuarios.
  • El nuevo sistema de pago es simple, rápido y seguro, pensado para brindar mayor comodidad a toda la comunidad.

Las tasas se pueden abonar con tarjeta de débito, desde el home banking, con código QR o con Cuenta DNI.

 

