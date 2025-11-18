18 Nov 2025
Tareas de limpieza tras el temporal

La Municipalidad informa que sigue ejecutando operativos intensivos para mitigar las consecuencias de la fuerte tormenta que azotó la ciudad durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. El equipo de Espacios Verdes continúa trabajando en distintos puntos de la ciudad, enfocándose en el levantamiento de ramas, la remoción de árboles caídos y la limpieza general. Se desarrollan tareas especialmente intensivas en el Parque General San Martín, uno de los sectores más afectados por el fenómeno climático.
Desde el Municipio se reitera la solicitud a los vecinos de evitar permanecer o realizar actividades en áreas donde se registren árboles inestables o gajos con riesgo de desprendimiento, buscando así resguardar la seguridad de la comunidad.

