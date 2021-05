Tandil: Hoteleros y gastronómicos advirtieron “estamos a un paso de la desaparición del sector”

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil emitió un comunicado en el que alertó por la “irremediable desaparición” de una parte importante del sector del turismo, la hotelería y la gastronomía.

“No somos simples guías de turismo, hoteles, restaurantes, cervecerías, confiterías en queja por el impedimento legal o ilegal de ejercer nuestros derechos primarios consagrados por la Constitución, como son los de transitar y ejercer el comercio lícito, trabajar y generar puestos de trabajo como al que desde hace más de un año nos someten”, plantearon en el inicio de un comunicado.

Por el contrario, consideraron que “somos mucho más que eso; somos personas que vivimos en sociedad, respetando leyes y disposiciones, que ocupamos a otras personas que encuentran en nuestros establecimientos una forma digna de ganar el sustento para ellos y los suyos, a los que nos han convertido en medida de ajuste ante la incompetencia e impotencia de generar alternativas válidas para hacer frente a este flagelo que es la pandemia desatada por el Covid-19”.

Asimismo, expresaron que “no somos responsables de la circulación del virus, como tampoco lo son las autoridades nacionales, provinciales y municipales”, y que “sufrimos al igual que todos la partida de nuestros seres queridos como también nos duele el sufrimiento que causa la enfermedad en nosotros, en nuestros trabajadores”.

No obstante, indicaron que “estamos seguros que el sacrificio no es soportado por igual por todos, porque mientras el sector público se reserva para sí el cobro íntegro de sus ingresos, las licencias interminables, el reparto discrecional de los recursos, etc., nos reservan a nuestro sector la obligación del pago de impuestos, el cumplimiento de horarios de cierres, a sabiendas de que es condenarnos a no encender las hornallas, no permitirnos darles de comer a nuestros huéspedes en los alojamientos, reservar nuestras camas para esenciales y, muchas más, decisiones que ya no dudamos se toman sin importar el daño que causan”.

En otro pasaje del comunicado, fundamentaron su plateo al defender que “quedó sobradamente demostrado que no han sido nuestros establecimientos los que potencian la circulación del virus”, y sin embargo, “se insiste en la aplicación de restricciones, incluso con modales que deberían evitarse porque estamos mal y no aceptamos que todo sea restricción más restricción sin ni siquiera permitirnos expresarnos de manera personal, como lo hemos pedido sin ser escuchados, sobre nuestra necesidad de encontrar paliativos y no con dádivas como sentimos que nos responden”.

“La calma después de la rebelión no es la mejor mesa de encuentro, pero es la única instancia que nos están dejando”, cerraron los integrantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil.

(InfoGEI) Mg