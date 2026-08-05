Ruta 5: La Justicia intimó a Vialidad Nacional a brindar información sobre las obras

El juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Número 2 de la ciudad de La Plata, dictaminó que la Dirección Nacional de Vialidad debe entregar de forma obligatoria toda la documentación pertinente a las obras de la Ruta Nacional No 5, en un fallo que pone de relieve el estricto escrutinio sobre la transparencia en los proyectos de infraestructura pública en Argentina.

El juez hizo lugar de manera parcial a una acción de amparo fundamentada en el derecho al acceso a la información pública. De este modo, ordenó a las autoridades viales exhibir documentación sensible y técnica que hasta el momentose mantenía fuera del escrutinio de la sociedad civil.

El foco está puesto en el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta las localidades bonaerenses de Mercedes y Suipacha, un proyecto estratégico que también engloba el sector conocido como la Variante Suipacha. La sentencia judicial responde a una demanda iniciada por el abogado Lorenzo Matus, quien desde octubre del año 2025 ha buscado esclarecer de forma detallada la ejecución y el financiamiento de los trabajos viales. En su petición original, Matus solicitó conocer de manera exhaustiva el esquema de financiamiento respaldado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), así como los procesos formales de licitación y adjudicación a las empresas constructoras involucradas en el proyecto.



Además de los aspectos estrictamente financieros y administrativos, la parte demandante pidió acceso a los informes de avance físico de las obras, los resultados de las auditorías correspondientes y a todos los expedientes que documenten posibles multas, sanciones o incumplimientos contractuales por parte de los contratistas. La reticencia inicial del Estado nacional a proporcionar esta información de manera íntegra y transparente derivó en la intervención del fuero federal.

Con la presente resolución de Ramos Padilla, la Dirección Nacional de Vialidad se enfrenta a la exigencia perentoria de desclasificar y hacer entrega de los expedientes solicitados. Este acontecimiento judicial no solo impacta en el desarrollo específico de las obras viales y su supervisión en la provincia de Buenos Aires, sino que también sienta un claro precedente sobre la forma en que las distintas dependencias gubernamentales deben responder a los legítimos requerimientos de la ciudadanía en materia de transparencia, integridad institucional y rendición de cuentas.