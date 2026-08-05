Patricios hace agua



En Patricios, una pérdida de agua tiene preocupados a los vecinos. La misma se encuentra, principalmente, en el cruce de las calles Paso y Avellaneda, a unos metros de la Planta de agua. Varios de los residentes hicieron saber a este medio su preocupación y, también, malestar por esta pérdida de agua que ya lleva más de quince días.



Desde Extra Digital nos comunicamos con el delegado Carlos Ghiotto para saber su posición al respecto y dijo que «mañana (por hoy miércoles) se va a estar arreglando porque estaban en obra los chicos». Además agregó que «la obra de gas nos trajo como consecuencia pequeños tirones en los caños de agua que despues se rompen. La cañería tiene sus años pero responden en día más, día menos…».

Es de esperar que en el día de hoy, finalmente, este inconveniente que tiene en vilo a Patricos tenga su ansiado final.