Guillermo Hough convoca a marchar contra la ley de tierras en Plaza Belgrano

El próximo jueves 6 de agosto el Senado de la Nación debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (‘ley de tierras’), una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina. Guillermo Hought, integrante de la ONG ConCiencia Agroecológica, amplió datos en ‘Temprano para todos’ (Supernova 97.9) de ese tratamiento parlamentario y de la movilización convocada para ese día, a las 13, en Plaza Belgrano de Nueve de Julio, en rechazo al proyecto.

“Rechazamos la ley de extranjerización de tierras porque reduce la protección contra incendios, permite privatizar riberas y facilita la compra extranjera de zonas fronterizas, poniendo en riesgo el ambiente, el acceso al agua y la seguridad nacional”, dijo Hough.

“La extranjerización de tierras puede dejar comunidades rodeadas y subordinadas a multinacionales”, aclaró Hough. “Junto con organizaciones ambientales, convocamos a una protesta el 6 de agosto contra la ley, cuya aprobación esperamos que el Senado rechace, tenemos la esperanza es que se rechace, porque hay un temor muy grande de los senadores que intenten votar positivamente al rechazo social que puedan recibir”.

La convocatoria es impulsada por la Asamblea por el Agua, ConCiencia Agroecológica y Guardianes de la Ecología, en el marco de una jornada nacional de protesta que se desarrollará en distintas ciudades del país. “Existe un rechazo social transversal a la ley, impulsado por la defensa de la soberanía, el ambiente y los recursos naturales. Las protestas serán masivas en todo el país y se espera que los senadores reflexionen y la rechacen», dijo Guillermo Hough que también puntualizó “el caso de la Unión Cívica Radical (UCR) que han expuesto su postura pública al rechazo de esa ley, porque compromete la soberanía nacional y el control sobre los recursos estratégicos”.

Finalmente, el entrevistado expresó: “Considero muy difícil que se apruebe la ley y pido a las autoridades locales manifestarse en rechazo, porque podría afectar directamente a cualquier municipio y sus tierras”.