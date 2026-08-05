El Provincial tiene hoy su súper miércoles

Intensa jornada la de este miércoles para la localidad de El Provincial ya que, finalmente, tendrá la completa atención municipal al recibir al programa Municipio Cercano durante la mañana y la postergada reunión de vecinos con autoridades locales por el tema seguridad en horas de la noche.

Desde las 9:00 hasta las 12:00 horas, la delegación municipal albergará al «Municipio Cercano», movida que busca facilitar a los residentes de las localidades el acceso a trámites sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera. Habrá asignación de turnos y capacitaciones para licencias de conducir, asesoramiento legal en materia de consumo a través de la OMIC y, a partir de esta edición, asistencia directa a cargo de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Además, como viene sucediendo en otras localidades, el área de Educación Vial brindará charlas sobre normas de tránsito para estudiantes de niveles primario y secundario, la Dirección de Gestión Ambiental instruirá a la comunidad sobre pautas de reciclaje y separación de residuos. De forma paralela, personal de Actividades Económicas y Producción relevará los comercios e instituciones locales para actualizar su documentación, al tiempo que se ejecutará una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Sin embargo, el foco de mayor atención y tensión será a la noche, cuando se concrete la demorada reunión de vecinos con representantes del gobierno municipal. Este encuentro nocturno, que había sufrido reiteradas postergaciones, tiene como único eje el debate sobre la situación de la seguridad pública en la zona. Se prevé que los residentes expongan sus inquietudes y soliciten medidas preventivas concretas, cerrando así una jornada atravesada tanto por el acercamiento de la gestión estatal como por las urgentes demandas de la comunidad.