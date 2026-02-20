Taller para planificar la huerta

Este fin de semana, el especialista Walter Tejada, conocido popularmente como «El Juje», encabezará una doble jornada de capacitación enfocada en la planificación de cultivos agroecológicos. El evento busca brindar herramientas prácticas para garantizar una cosecha constante y variada durante todo el año. Ronal Ceregido estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) brindando detalles sobre este evento para huerteros de todas las categorias. Planificar es la clave ede este encuentro.

La propuesta se divide en dos enfoques diferenciados según el perfil del asistente. La jornada del sábado estará dedicada a productores que busquen escalar su actividad, optimizar la organización de sus cultivos o intercambiar experiencias técnicas sobre el terreno. Por otro lado, el encuentro del domingo se centrará en la escala doméstica y comunitaria, ideal para quienes desean transformar patios, escuelas o espacios barriales en fuentes sostenibles de alimento. Bajo la premisa de «Planificar para cosechar», los talleres se desarrollarán en las instalaciones de La Quinta de Totoro. Los interesados en participar pueden solicitar más información o realizar su inscripción a través de las redes sociales de la organización o mediante contacto telefónico al 2317-630622.