Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River

STEFANO DI CARLO se convirtió en el nuevo presidente del Club Atlético River Plate. A sus 36 años, es el mandatario más joven en estar al frente del Millonario.

Hasta hoy secretario general de la gestión de Jorge Brito, el candidato por el oficialismo, perteneciente al partido Filosofia River, se impuso con el 61,77% en una jornada democrática donde acudieron a emitir su voto 25.890 socios, casi un 30% del padrón electoral que significó el récord histórico de la institución.

Carlos Trillo quedó en segundo lugar con el 16,22%. Luis Belli sumó 9,68%, Daniel Kiper 8,29% y Pablo Lunati 4,04%.

Será la máxima autoridad del club por cuatro años, hasta finales de 2029. Andrés Ballota, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty serán sus vices, en una gestión de continuidad bajo una misma línea comenzada en 2013 por Rodolfo D´onofrio, quien apoyó publicamente al nuevo presidente previo a los comicios.

El próximo lunes será el acto oficial con el traspaso de mando, día en que Brito dejará su mandato luego de cuatro años.

El primer partido de Di Carlo como presidente de River será ni más ni menos que el Superclásico ante Boca, a disputarse en La Bombonera el domingo nueve de noviembre a las 16.30.