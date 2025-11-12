Stadnik: «Equipos con logística completa o nada»

El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la situación de su distrito en la emergencia hídrica y contó detalles de la primera reunión que mantuvieron el lunes 10 de noviembre en el Palacio Municipal de 9 de Julio, municipios y funcionarios tratando de coordinar acciones y recursos frente a la emergencia hídrica. El objetivo fue ir definiendo prioridades, distribución de maquinaria y un esquema conjunto de acción para atender los distritos más afectados.

Stadnik aclaró que “será la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca la encargada de diseñar como se van a redistribuir los fondos asignados entre los distritos afectados y si esa distribución se hace en forma igualitaria para todos creo que se va a cometer una gran injusticia porque, sin meternos en la realidad de otros distritos, pero está muy claro que nosotros en Carlos Casares, 9 de Julio y el norte de Bolívar estamos desde febrero afectados por esta situación. La ayuda debería contemplar la situación de estos tres distritos que la viven desde febrero. De todas maneras, la plata que recibamos igual va a ser bienvenida”.

Aclaró Stadnik que también se logró acuerdo con las maquinarias que estarían llegando la semana próxima para Bragado, General Viamonte y Carlos Casares (se excluyó a Lincoln). “De todas maneras -dijo- le aclaré al director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie como se lo había dicho a la ministra Bullrich el sábado que Casares sólo va a recibir equipos si vienen con toda la logística por cuanto nosotros no tenemos capacidad financiera para solventar nuevos equipos con todos los gastos que ello infiere: combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, traslados etc. Eso lo dejé en claro el sábado y ayer: Casares va a recibir los equipos si vienen con la logística sino no los quiero”.

Consultado sobre si hay un plan trazado, Stadnik expresó: “El plan lo tenemos los distritos, pero todo es muy dinámico porque hoy estamos arreglando un camino y a 20 kilómetros llueve el doble se corta ese otro camino y tenemos que salir corriendo para allí; por supuesto que Nació no vino con un plan; el plan lo tenemos que hacer nosotros, los distritos porque somos los que estamos manejando la coyuntura. En Carlos Casares nuestro protocolo es primero darles conectividad a las localidades; segundo a las muchas empresas lácteas que tiene el distrito; tercero a las escuelas rurales, cuarto a los caminos secundarios y quinto a los terciarios y ese protocolo, ese plan lo manejamos los municipios”.

El intendente de Carlos Casares también mencionó que las localidades de Ordoqui y Hortensia hoy están desconectadas con la ciudad cabecera. También aclaró que no alcanza el Plan Maestro del Salado solamente para una inundación de esta magnitud. En la parte final de la entrevista se refirió a los caminos rurales, su antigüedad y su modo de transformación para el futuro.