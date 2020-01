Sospechas o lo indubitable

(por Lic. Hugo Merlo)

Muchas veces escucho plantear cosas del tipo “Argentina no tiene salida”, o los otros, “La única salida es…” y plasman soluciones utópicas, inviables, rencorosas a veces, en definitiva, nada que tenga sustento, ni siquiera teórico.

Y por eso sentado en un café, les propongo a mis contertulios de siempre, la pregunta ¿y si somos así? ¿Si la cuestión es que nos gusta vivir transgrediendo todo? y digo todo, desde las simples normas de convivencia mínimas elementales, como mantener limpio un baño público, siguiendo por reglamentaciones y leyes, lo que se le ocurra. Tengo derecho a sospechar que todos queremos vivir sin respetar normas, y digo todos y si alguno dice YO NUNCA lo hice, que me lo diga.

Dicen los especialistas en tránsito que si se quiere conocer una sociedad fíjese en cómo se comportan, por ej, mire sin pasión (inclúyase) como manejamos, violamos los límites de velocidad, prioridad de paso de peatones, uso de la bocina, mantenimiento de los elementos de seguridad del automóvil, usar teléfonos celulares durante la conducción, y eso no es nada, si alguien nos marca una infracción saltamos por el aire y nos enojamos, tratamos de “coimear” , algunos aceptan la coima y dale que va, total para justificarnos moralmente invocamos a Enrique Santos Discépolo y el tango Cambalache. Cada auto alrededor es una traba para mi viaje, paramos en medio de la calle para llevar el chico al colegio, te putean, puteás, TODO ESTO para llevar a educar la descendencia, el pibe mira y no entiende nada, ¿cómo que quiere que salga bien ante semejante incoherencia?

El deporte nacional es la violencia y ha hecho que se juegue sin visitantes en las canchas, los jugadores argentinos protestan todos los fallos del réferi, y si pierden seguro que el árbitro tuvo la culpa.

Los festejos son solamente aquellos ruidosos, enarbolando derecho a divertirse aunque eso mortifique la vida de los demás.

La violencia cotidiana en la resolución de conflictos de chicos que se agreden en boliches y colegios es émulo de la resolución de desacuerdos de los mayores.

Y así somos y así vivimos, hay una cita que escribe Sergio Sinay en libro “El Apagón Moral”, dice así: “Sin el deber, la vida no tiene sentido, si la gente quiere convivir tiene que regirse por ciertas reglas, y en la ley están las reglas. La ley no va contra el hombre sino que trabaja para él. Sin ella las casas deberían ser fortalezas, y ningún hombre o mujer estarían seguros. La primera vez que dos personas empezaron a convivir supongo empezaron a formular reglas de convivencia”.

Las palabras clave son “convivencia” y “el otro”, los valores son en relación con el otro, y sospecho que a nosotros nos interesa poco, pero el hecho es que tal vez no nos reconocemos como actuamos, no nos vemos inmersos en un problema de crisis de valores y, sabido es, que es necesario reconocer el problema si creemos que debemos encontrar una solución.

En nuestra interacción con el otro se ponen en juego los valores de la moral ¿Qué debo hacer? y de la ética ¿Qué elijo hacer? Nuestra moral se ha envilecido, hemos acuñado la frase “roban pero hacen”. Y así estamos. Así nos va.

Entonces, como dice el encabezado de la nota, dejemos de creernos lo que no somos, entonces seremos lo que podamos ser.

Lic, Hugo Enrique Merlo