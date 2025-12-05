Sorteo del Mundial 2026: cabezas de serie, bombos y todos los detalles

LA FIFA DIO A CONOCER los detalles de cómo será el sorteo del Mundial 2026, que se realizará en Washington este viernes 5 de diciembre y que determinará cómo se distribuirán los 48 países participantes en los 12 grupos de la fase inicial.

Para el día del esperado acontecimiento habrá 42 Selecciones confirmadas y las restantes 6 se conocerán en marzo, cuando se efectúe la instancia de repechajes.

Tal como ya se sabía, Argentina, que defiende el título obtenido en Qatar, estará dentro del bombo 1 por ser cabeza de serie (al igual que los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá) y evitará de ese modo toparse en una primera etapa con equipos de la talla de España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Habrá cuatro bombos y el sorteo comenzará con la extracción de las bolas de las tres Selecciones organizadoras: la verde en alusión a los mexicanos, que irán al Grupo A; la roja que dejará a Canadá en el Grupo B y la azul que colocará a los estadounidenses en el D. Luego se extraerán las restantes nueve bolas del Bombo 1 para determinar el orden de los cabezas de serie.

Posteriormente se repetirá el procedimiento con el Bombo 2, 3 y 4, en ese orden. Antes de pasar al siguiente, se vaciará por completo cada bolillero. El evento concluirá cuando todas las selecciones del último bombo hayan salido sorteadas.

Se evitará que se midan equipos de la misma Confederación, salvo UEFA que tendrá 16 clasificados. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones del Viejo Continente.

La FIFA también utilizará un procedimiento de equilibrio competitivo al fijar dos itinerarios independientes hasta las semifinales para evitar que las mejores selecciones se midan antes de la final. España y Argentina, por ser 1° y 2° del ranking FIFA, irán por lados diferentes y el mismo principio se aplicará al 3° y 4° del escalafón (Francia e Inglaterra).

En el bombo 2 se incluirá al tercero y cuarto del Mundial anterior (Croacia y Marruecos). Les siguen Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

El Bombo 3 se integra con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

En el bombo 4 por ahora están Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. El resto serán los países emanados de los repechajes y entre los cuales están Italia, Ucrania, Suecia, Turquía, Dinamarca, República Checa y Bolivia.