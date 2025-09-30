30 Sep 2025
Sorpresa en el agro: El gobierno anunció que reanudó las obras de dragado de la Cuenca del Salado

La primera etapa son 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta N 205 y la localidad de Ernestina (partido 25 de Mayo).

Este lunes se dio una reunión entre las autoridades de la Mesa de Enlace y autoridades del Gobierno Nacional, donde se informó que se empezó la obra de Dragado de la Cuenca del Salado.

La primera etapa son 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta N 205 y la localidad de Ernestina (partido 25 de Mayo). De esta manera se retoma una obra clave, reclamada por productores desde el día 1 y con consecuencias a la vista.

Se trata de un reclamo histórico del agro por la continuidad de las obras, lo que permitirá evitar anegamientos, inundaciones y pérdidas millonarias. (Cuarto Político)

