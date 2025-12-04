Sonrie Axel: Endeudamiento aprobado

Finalmente, Axel Kicillof consiguió que la Legislatura aprobara la ley para autorizarlo a tomar deuda por 3.685 millones de dólares, que recibió el respaldo de más de los dos tercios requeridos en la cámara de Diputados en la madrugada y tras una jornada de durísimas negociaciones, y se disponía a ser aprobada en el Senado.

Pero más allá de ese episodio, el centro del debate pasóa última hora por la porción del endeudamiento que estará destinada a los municipios. Como informó DIB, el acuerdo finalmente marcaba el proyecto destina un 8% del total de 3.685 millones de dólares de deuda a financiar a los municipios, a través de un fondo de libre disponibilidad. De ese total, Kicillof garantizó que 250.000 millones se entregarán en cinco cuotas que se pagarán en el primer semestre del año que viene, independientemente del ritmo con el que contraiga la deuda la Provincia.

También hubo acuerdo también por el directorio del Banco Provincia: fue ampliado para contener a todos los sectores, aunque con cargos sin derecho a votar las resoluciones resoluciones a través de las que se gobierna la entidad, pero sí a que sus titulares perciban el sueldo correspondiente. Circulaban varios nombres para asumir allí, aunque aún sin confirmar.

Solo trascendió que Kicillof autorizó los pliegos de tres nuevos integrantes en el directorio del Bapro: el macrista Matías Ranzini (hasta ahora presidente del bloque PRO), el monzoísta Marcelo Daletto (senador integrante de la bancada UCR-Cambio Federal) y Fernando Rozas, hermano de Martín, el jefe del bloque de “libertarios dialoguistas”.

Otros dos reemplazos en ese cuerpo directivo de la entidad que vencen sus mandatos, quedarían para un ex alcalde del massismo, Javier Osuna (General Las Heras) y para Javier Bordoni (intendente de Tornquist, del oficialista Movimiento Derecho al Futuro, sostén del gobernador).

También se abrieron vacantes en puestos administrativos jerárquicos dentro del banco estatal para que los ocupen radicales del sector de Martín Lousteau y completarían los cupos con nombres que emergerían de los socios del frente Fuerza Patria.

Kicillof resistió la ampliación del directorio del Banco, pero acabó cediendo y resultó una de las claves de acuerdo. Para hacer los cambios en el directorio del Banco hubo que modificar su Carta Orgánica -un decreto-ley emitido durante la última dictadura, en 1979-, lo que obligó a votar una ley por separado del endeudamiento-

Fuentes de UxP dijeron a esta agencia que había acuerdo y que solo faltaba terminar de redactar los pliegos de quienes finalmente se incorporarán a la dirección del Banco. Sin embargo, la sesión no se había reanudado cerca de la 1:25.

Fuente: Agencia DIB