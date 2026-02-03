Sol nuevejuliense en la Fiesta del Girasol

Este fin de semana Casares se prepara para dar rienda suelta a la edición 31 de la Fiesta Nacional del Girasol. El ya tradicional mega evento artistico y cultural de la zona va a tener presencia nuevejuliense.

Florencia González será quien, en nombre de AFAPDI, participe en el concurso por ser “Representante Cultural” con un proyecto de un Museo Interactivo sobre la Fiesta. En dialogo con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) Florencia contó cómo se prepara para este desafío.