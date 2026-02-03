3 Feb 2026
31 C
Nueve de Julio
Buscar
Regionales

Sol nuevejuliense en la Fiesta del Girasol

Este fin de semana Casares se prepara para dar rienda suelta a la edición 31 de la Fiesta Nacional del Girasol. El ya tradicional mega evento artistico y cultural de la zona va a tener presencia nuevejuliense.
Florencia González será quien, en nombre de AFAPDI, participe en el concurso por ser “Representante Cultural” con un proyecto de un Museo Interactivo sobre la Fiesta. En dialogo con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) Florencia contó cómo se prepara para este desafío.

Últimas noticias

Agroadmin -

Gestiones para retener al “Equipo de Gervacio”

La productora y dirigente de la filial local de la Federación Agraria Argentina se refirió en ‘Temprano para todo’...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra