Sin picadas pero con pruebas

El Automoto Club Nuevejuliense tuvo intensa actividad durante los últimos días, demostrando una notable capacidad de adaptación frente a los contratiempos meteorológicos que obligaron a modificar el calendario original. Aunque las lluvias en la región forzaron la suspensión de las tradicionales picadas, el rugir de los motores no se extinguió en el complejo, trasladando el protagonismo a los ensayos privados y a las categorías formativas.

La postergación de las picadas, decidida bajo criterios de seguridad por las condiciones climáticas adversas, tiene ahora el 4 de abril como fecha tentativa para su realización, a la espera de una confirmación oficial por parte de los organizadores. Sin embargo, este vacío en la agenda fue rápidamente cubierto por el trabajo en pista.

El pasado lunes, el piloto local Juan García, conocido popularmente como «El Misil», encabezó una jornada de pruebas técnicas sobre su unidad de Turismo Promocional. El foco de la sesión estuvo puesto en la configuración del motor y el debut del carburador de dos bocas, un cambio reglamentario para la Clase 1 que arrojó resultados optimistas de cara al inicio de la temporada.



La dinámica del club se trasladó el martes hacia el kartódromo, donde una nutrida convocatoria de aficionados y competidores del KDC aprovechó la jornada de pruebas libres. Estos ensayos resultan fundamentales para los equipos que buscan optimizar su rendimiento antes de la próxima cita del campeonato, programada para los días 3, 4 y 5 de abril en la ciudad de Chacabuco.

Más allá de la competencia estrictamente deportiva, las instalaciones del club se consolidaron una vez más como un espacio de encuentro social. El buen clima que acompañó el cierre de la jornada y el ambiente familiar permitieron que el deporte motor conviviera con la recreación, reafirmando el papel del Automoto Club como el epicentro de la pasión automovilística regional, incluso cuando la naturaleza obliga a un cambio de planes.