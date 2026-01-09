Silvio Balbo y la gravedad del problema que afecta a las escuelas técnicas

El ex director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica n ° 2 ‘Mercedes V. de Labbé’ se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la situación que atraviesan las escuelas técnicas de todo el país desde el hachazo del presupuesto que sancionó el viernes 26 de diciembre último el Senado y que pegó de lleno en estos establecimientos que ya no tendrán el fondo específico que veinte años atrás les permitió tener un crecimiento sostenido.

Con la nueva “ley de leyes”, tal como se la suele llamar, las escuelas técnicas se quedan sin el fondo específico que tenían para fomentar este tipo de enseñanzas estratégicas para el desarrollo del país.

En Argentina hay más de 1.700 escuelas secundarias técnicas públicas -y casi 600 privadas- con más de veinte especialidades, en todo el país. A esto se suman el sistema superior técnico y los más de 1400 centros de formación profesional.

La Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, a la que alude Silvio Balvo en varios tramos de la entrevista, lograda en 2005, establece un “fondo de enseñanza técnico profesional” del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional, algo que en el presupuesto quedó caduco.

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional destinó en 2025 unos $37 mil millones a la compra de insumos, herramientas y mantenimiento en más de 1.700 instituciones de educación técnica en todo el país. Las escuelas técnicas, que albergan a más de 1,4 millones de estudiantes, se verán gravemente afectadas. En 2024, el 10% de los recursos previstos por ley fueron ejecutados, lo que refleja la caída sostenida del presupuesto para estas instituciones (Ver nota: “Escuelas técnicas sin fondo”).

Balbo, vinculado a la educación técnica a lo largo de 40 años, ya que empezó como alumno, siguió como docente, vicedirector y finalmente director de la Técnica 2, expuso ejemplos concretos: “Las escuelas técnicas, desde el año 2006 cuando se sanciona la ley 26058 de ETP se han nutrido de esos fondos tan importantes para poder funcionar como tal y pongo un ejemplo; hoy a la hora de encender una soldadora de última generación, una impresora 3D, o comprar químicos para un laboratorio eso significa una gran erogación de fondos que si no tienen apoyo del estado nacional pone en jaque en forma contundente al perfil profesional del técnico”.

La Ley 26058, sancionada en septiembre de 2005, y que menciona Balbo, regula la Educación Técnico Profesional en Argentina: “garantizando el derecho a la formación técnica y profesional para todos los habitantes del país, la capacitación docente continua, la vinculación con el sector socio productivo, la mejora en los retornos formativos y la mejora de la infraestructura edilicia. Estamos hablando de algo muy grave”. Y agrega: “para aquellos que no han estado o no están en educación cuesta más entender la gravedad del problema”